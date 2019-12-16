今年投出生涯年的左投柳賢振仍是自由球員，16日傳出遊騎兵交易獲得賽揚獎投手克魯伯(Corey Kluber)，先發輪值已滿。柳胖如果去遊騎兵還可和韓國同胞秋信守團聚，但現在機會不大。他的可能落腳處包括道奇、天使、藍鳥、雙城、紅雀、洋基。

響尾蛇5年8500萬美元買下左投龐加納(Madison Bumgarner)，平均年薪1700萬美元，一般預估柳胖的年薪會高過瘋龐，只是不會很長。柳胖明年開季33歲，而且有一長串的傷病史，雖然經紀人是威名赫赫的波拉斯(Scott Boras)，但是波拉斯手上還有賽揚獎左投凱寇(Dallas Keuchel)要處理。洋基似乎對凱寇與柳胖都有興趣。

柳胖是外籍球員，所以他說不在乎新東家的地點，反正都會盡力投球。洋基簽下最強投手而成為新球季的美聯大魔王，這可能會讓雙城上緊發條。柳胖說道奇目前還沒跟他的經紀人講價，外界推測是道奇還在等柳胖降價，他今年差點摘下國聯賽揚獎，大概是3至4年、平均年薪1800萬至2000萬美元之間。

(中時電子報)