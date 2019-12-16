2020台灣燈會副展區記者會16日在市府盛大舉行，為2020台灣燈會揭開序幕。（陳世宗攝）

2020台灣燈會副展區記者會16日在市府盛大舉行，為2020台灣燈會揭開序幕。頭戴「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」頭飾的盧秀燕市長、市府團隊、泰國音樂神童Gail同台戽斗耍萌，在天后阿密特演唱會使用天然香氛繚繞與現細雪紛飛的絕美造景中，燕子市長正式宣佈史上最長台灣燈會將在12月21日於台中文心森林公園童趣登場。

Gail現場彈奏烏克麗麗演唱「心花開」，為2020台灣燈會副展區記者會帶來歡愉的開場，燕子市長上台致詞時，開口就童趣地問候大家：「你今天戽斗了嗎？」。

市長盧秀燕說，戽斗諧音厚道，代表福氣滿滿，臺中民眾不但厚道而且熱情，而且臺中更是世界公認的旅遊魅力城市，因此吸引了國際IP明星「戽斗星球」動物明星與「熱帶水果鳥」 來到史上最長展期的台灣燈會副展區Longstay，盧市長誠摯歡迎國內外大小朋友把握65天展期闔家同遊一起探索歡樂無限的童趣樂園。

台中觀旅局長林筱淇表示，副展區展期橫跨耶誕、元旦、農曆新年、元宵、情人節等重要節日，童趣樂園以親子童樂為主軸，園內規劃有「生肖遊園地」、「熱帶叢林區」、「節慶嘉年華」、「繽紛世界」、「國際明星會」5個燈區，共超過50座炫亮特別燈組組成。

「戽斗星球」、「熱帶水果鳥」國際IP明星燈組；搭配「童樂舞臺」假日精彩表演活動近百場，包含：YOYO家族與親子同樂、兒童合唱團及管弦樂帶來的聽覺饗宴，也有明星演唱、魔術表演、氣球小丑等豐富的互動節目，加上榮獲總統教育獎同學組成的臺中特殊教育學校慢啼雞樂團表演，將文心森林公園打造成一座歡樂驚奇的大型童趣樂園！

林筱淇指出，這次的燈會非常不一樣，文心森林公園燈組造型白天亮眼吸睛，晚上開燈後更是別具特色，隨著不同節慶的轉換，有不同的主題驚喜，絕對是今年冬天親子家庭及網紅網美不容錯過的節慶盛會。特別值得一提的是，展區內的光之森林，從開燈日至元旦期間，每天都會飄下白雪，一旁有高大的雪人，是新奇有趣的賞燈體驗。

另一方面，元旦以及接下來的2個周六日，在熱帶水果鳥周邊區域，將有天后演唱會等級的水果香氛飄逸空中，創造出感官愉悅饗宴，讓參觀民眾及遊客感受一個不同凡響的台灣燈會。

市府為提前替文心森林公園童趣樂園暖身，規畫在12月20日晚間6點進行29區花燈車遊行，遊行車隊由大墩七街與惠文路口出發，繞行南屯與西屯區(如：河南路及文心路)等主要幹道，沿途歡迎民眾一同欣賞創意花燈車隊，一次飽覽29區特色風情。

「白天玩臺中，夜間賞燈會」，臺中觀旅局提醒國內外遊客今年冬季要及早規劃遊程，自108年12月21日至109年2月23日，文心森林公園童趣樂園長達65天的展期，橫跨多個重要節日，南屯區附近優質觀光景點眾多，如：彩虹眷村、筏子溪迎賓廊道、望高寮、萬和宮、南屯老街美食，周邊鄰近區域旅遊資源也非常豐富多元，如：國家歌劇院、審計新村、草悟道、路思義教堂、逢甲夜市等，還有許多山、海、屯、都的美麗景點都非常適合親子闔家同遊。

(中時 )