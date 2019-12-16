好市多近期推出新品「綜合堅果醬」，日前有網友在臉書上發文，指出這罐抹醬成分只有5樣，沒有額外加糖、油、鹽以及防腐劑，「吃起來滿夠味的」。還有網友推薦拿來搭配生菜、加在麵裡、與高蛋白奶昔打在一起喝也很棒。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，堅果醬的成份僅5種：杏仁果、腰果、南瓜籽、鼠尾草種子(奇亞籽)、亞麻仁。第一口下去覺得單吃有點不習慣，但吃幾天後，發現要搭配東西吃才對，「像是麵包或是優格都很美味」。

此外，網友也分享自己的吃法，「非常美味，無糖但有腰果的甜味，加上杏仁、奇亞籽的口感，在辦公室餓了想吃零食時就挖一口單吃很棒」、「不會甜，這款好吃」、「跟高蛋白奶昔、香蕉牛奶一起打也很好喝」、「加在麵裡，變詹拌麵」、「配生菜吃XD」，但要注意堅果是油脂熱量高，一天不宜吃太多。

成分表裡只有五樣堅果，鈉含量是0。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB)

翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說FB

(中時電子報)