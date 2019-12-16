網紅波特王因和總統蔡英文拍片，並在片中稱呼她「總統」，導致百萬人追蹤微博被改密碼，無法登入，還遭大陸新媒體合作方要求刪除影片並解約，對此，旅居美國的上海妹子、台灣媳婦「廣告小妹」，也在社群發表看法，直呼「總統」真的是大陸的「地雷」。

廣告小妹表示因為「總統」一詞得罪大陸合作方，她一點也不意外，「因為那本來就是地雷詞」，連她發文都會避開，以「首長」代替「總統」，偶爾偷渡「元首」玩文字遊戲，「因為我知道這是黨的地雷」，她常覺得台灣商人和網紅怎麼那麼蠢，踩到黨的尾巴都不知道。

但老實說，波特王影片已經把政治意味降到最低，且一般台灣人，是真的不會知道「總統」二字不能說，所以這次引起大風波應該怪誰呢？廣告小妹認為合作方責任比較大，「現在這時間點要跟台灣網紅合作，本來就要打起十二萬分精神。出了事被黨找麻煩，倒楣的是自己，所以培訓要做足啊孩子們。」

(中時電子報)