內政部政務次長陳宗彥上周出席蔡英文桃園競選總部活動時，竟呼籲女性新住民投票給小黨是浪費選票，強調「看到民進黨蓋下去，蔡英文蓋下去」。新黨認為陳宗彥言行影響新黨選情，已違反行政中立、意圖使人不當選，今早到台北地檢署告發陳宗彥違反《選罷法》，並批評陳知法玩法犯法，獻媚民進黨、邀寵蔡英文，是台灣民主政治之恥。

陳宗彥14日出席蔡英文桃園競選總部「小英新住民姊妹會模擬投票活動」，致詞表示政黨票投小黨，若沒達到5％門檻，反而是浪費掉，呼籲新住民姊妹「看到民進黨蓋下去，蔡英文蓋下去」，萬一不小心蓋到別人，乾脆再多蓋一下變廢票。

陳事後雖發文道歉，坦承作為政務官身分，說明政黨票時應更謹慎，而其言行爭議導致外界觀感不佳一事，也向社會大眾致歉。但仍引發包括新黨等小黨的不滿，前總統陳水扁甚至痛批陳「忘了我是誰」，認為陳道歉不夠，應該請辭。

新黨發言人王炳忠與律師陳麗玲、不分區立委參選人邱毅今早到台北地檢署告發陳宗彥違反《選罷法》。王炳忠指出，陳宗彥在教導新住民投票的場合，公然宣傳蓋民進黨，甚至說投小黨會浪費票，陳宗彥違反行政中立，意圖使人不當選，影響小黨選情。

王炳忠並質疑，新黨更訝異被民進黨主要打擊的綠營小黨，竟然毫無作為，難道真的把自己當民進黨的打手，還是本來就是長期受民進黨餵養的側翼？

邱毅表示，民進黨官員前有張天欽，以身為東廠為榮為樂，現有陳宗彥，身為內政部政次,竟公然指導民進黨，勿投其他小黨，這種行為是知法玩法犯法，以獻媚民進黨，邀寵蔡英文，如此官箴，真為台灣民主政治之恥。

邱毅說，陳在新住民前演出這齣醜陋的官場現形記，無異破壞台灣民主價值與形象，這與公然「賣台」、「辱台」又有什麼差別？

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(中時 )