電視面板連續兩個月價格止跌，醞釀2020年第一季新品拉貨潮漲價動能。市場預期面板產業最壞的時間已經過去，2020年有望好轉，面板雙虎股價近期展開反彈行情。

早盤面板雙虎大漲逾4％，友達一度收復票面10元價位，群創股價也站穩在8.5元以上。面板類股走勢紅通通，成為盤面焦點，友達早盤成交量超過14萬張，群創更是突破16萬張。

電視面板價格在11月止跌，12月持續走穩。1月份正值農曆年假，供應鏈預估1月份面板價格也是持平的走勢。2月份新品備貨效應帶動之下，電視面板價格有機會翻揚。

(工商 )