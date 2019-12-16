面板雙虎股漲 友達收復票面價位 10:492019/12/16 工商 袁顥庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 電視面板連續兩個月價格止跌，醞釀2020年第一季新品拉貨潮漲價動能。市場預期面板產業最壞的時間已經過去，2020年有望好轉，面板雙虎股價近期展開反彈行情。 早盤面板雙虎大漲逾4％，友達一度收復票面10元價位，群創股價也站穩在8.5元以上。面板類股走勢紅通通，成為盤面焦點，友達早盤成交量超過14萬張，群創更是突破16萬張。 電視面板價格在11月止跌，12月持續走穩。1月份正值農曆年假，供應鏈預估1月份面板價格也是持平的走勢。2月份新品備貨效應帶動之下，電視面板價格有機會翻揚。 (工商 ) #面板 #價格 #電視 #友達 #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電領軍電子衝鋒 台股早盤突破11800點 09:282019/12/12 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、帆宣、弘塑、揚明光、喬鼎、宏達電 10:172019/12/12 財經 《日股》觀望周日關稅，日經指數早盤小漲0.22％ 11:252019/12/12 財經 台積電早盤續創新高 台股1萬2行情在望 09:192019/12/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、立積、新光金、仲琦、聯光通 10:172019/12/13 財經 大陸A股早盤漲逾1％ 金融股漲2％ 10:502019/12/13 財經 2020總統大選電視辯論會卡關 中天聲明點出關鍵原因 11:562019/12/13 娛樂 明年LCD面板資本支出 10年新低 04:102019/12/16 產業．科技 《台北股市》盤中焦點股：南亞科、宏達電、群創、超眾、昂寶-KY 10:172019/12/16 財經 股匯開低走高 新台幣早盤強升1.22角 10:332019/12/16 財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 百萬散戶爭相申購和潤 背後忽略2件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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