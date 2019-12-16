無薪假人數 連6期破2千人 11:002019/12/16 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 據勞動部統計顯示，截至12月中為止，無薪假（協商減少工時）人數達2249人。（林良齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 無薪假人數連續6期突破2千人！據勞動部統計顯示，截至12月中為止，無薪假（協商減少工時）人數達2249人、與上期2259人相差無幾，但9月底以來無薪假人數皆超過2千人。 據統計顯示，實施無薪假人數共2249人，包括金屬機電工業實施17家、1277人，資訊電子工業實施6家、507人，化學工業實施2家、114人，民生工業實施2家、41人，還有其他17家、310人。 有無外界關注的如觀光事業等？勞動部官員表示，雖然此期其他有17家、310人，以批發零售業為主。 (中時 ) #無薪假 #工業 #統計 #勞動部 #化學工業 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動部：尚未收到遠東航空通報大量解僱 12:572019/12/12 生活 遠航一紙公文解僱逾千勞工？勞動部：屬實即違反大解法 15:312019/12/12 生活 不好過年！遠航資遣員工未通報 勞動部回應 15:212019/12/12 生活 勞動部：張綱維一出境 移民署會通知 16:562019/12/12 生活 遠航驚傳停業 北市勞動局組專案小組13日調查 20:202019/12/12 生活 工作沒了年難過 仍忙服務旅客 01:272019/12/13 生活新聞 遠航聲明無大量解雇 勞動部將持續調查 18:482019/12/13 生活 遠航不解僱員工 勞動局仍列預警查訪對象 19:262019/12/13 生活 勞部啟動預警式入廠訪查 張綱維8公司都要查 15:382019/12/14 生活 台商缺地有解 經部覓妥台糖九塊地 04:092019/12/15 財經要聞 生活熱門新聞 驚喜價！好市多「a牌外套」搶翻 網揭實穿問題 - 生活 下次何時再冷？氣象專家給出驚人答案 - 生活 生理期喝紅豆湯？官方認證補血最強前10名 - 生活 手麻、暈眩竟是中風前兆！台大醫：用喝的預防 - 生活 變天時間曝光 吳德榮：下波轉雨降溫提早了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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