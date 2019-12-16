無薪假人數連續6期突破2千人！據勞動部統計顯示，截至12月中為止，無薪假（協商減少工時）人數達2249人、與上期2259人相差無幾，但9月底以來無薪假人數皆超過2千人。

據統計顯示，實施無薪假人數共2249人，包括金屬機電工業實施17家、1277人，資訊電子工業實施6家、507人，化學工業實施2家、114人，民生工業實施2家、41人，還有其他17家、310人。

有無外界關注的如觀光事業等？勞動部官員表示，雖然此期其他有17家、310人，以批發零售業為主。

(中時 )