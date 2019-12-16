2020年仍將是市場波動的一年，第一金投信建議投資人在2020年仍應股債兼具不要偏廢，高息及趨勢成長兩大類資產，有機會帶來不錯的回報。

彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人王達榮表示，11月基金規模再度增長，主要原因有二：一是低利率環境籠罩，壽險等大型法人持續調整資金配置，利用利率反彈、台幣升值之際，轉進相對穩健、債息具吸引力的債券ETF；二是貿易衝突和緩，股市震盪走高，部分投資人逢高減碼，轉進債市，平衡資產組合。今年以來該檔基金的報酬率為12%。

展望後市，王達榮指出，從美國聯準會最新利率意向點陣圖觀察，明年升、降息的機率都非常低，而且歐、日等國深陷負利率泥沼，整體利率中長期偏低的情形不易改變，將促使資金追逐風險性資產，因此未來布局應掌握「資產、時間分散」兩大原則，定期定額分批進場。

第一金全球大趨勢基金今年以來的報酬率為27%，該基金經理人葉菀婷建議，投資人不妨將資金轉進波動度相對穩定的收息型資產，及中長期趨勢向上的創新成長股票，前者如：兼顧債信品質與息收的美元投資等級債、類主權債券，或水電瓦斯等公用事業基金；後者看好正步入成長起飛階段的AI人工智慧相關股票基金。

(時報資訊)