盛達電業(3027)前11月合併營收為5.72億元，年減22.42%，公司結合移動通訊與Wi-Fi應用市場需求，為車載而研發設計Billion M100/M500-車載暨公共安全路由器，搶攻台灣工業控制及車載通訊設備商機。

盛達過去致力於電信等級和企業用戶網際網路接取裝置產品，近幾年開始開發車載路由器等通訊設備產品，面對5G時代的到來，盛達將提供新的解決方案如軌道車輛應用，可提供超大頻寬、低延遲、容易建置的設備來滿足M2M(機器到機器)的需求，互聯網連接市場正在迅速的擴展，盛達投入了多年的研發資源，開發一系列先進的車載路由器，專為車隊管理、公共安全、石油和天然氣行業和金融POS和ATM等。

盛達研發團隊結合移動通訊與Wi-Fi應用市場需求，為車載而研發設計Billion M100/M500-車載暨公共安全路由器，Billion M500通過美國軍方標準MIL-STD-810G及車載E-Mark(R10、R118)認證，可在溫度零下40度C~60度C、高濕度和劇烈震動環境下正常運作，M500擁有彈性DC 10V~56V及點火感應功能，適合用在任何大小的車輛，並可以自動依照車輛引擎啟動與否決定電源的開關，不斷線連線和絕對資料保密功能，可提供最頂尖通訊效率和保護企業資安的服務。

盛達表示，Billion M500可應用於車載物聯網(如：公共巴士、遊覽車、校車、警車)所需Wi-Fi熱點、車內外監視器、自動停車廣播、行車警報系統、以及GPS定位功能。該產品線除了提供Gigabit Electrical WAN及無線連接、雙WAN故障轉移/恢復 (Failover/Failback)、GPS/GLONASS即時位置跟蹤、並支援IPSec VPN協議可建立加密數據傳輸道與自動故障轉移/故障恢復功能的永久在線物聯網連接；Billion M100支援RS-232和Modbus通訊協議，它可以直接連接SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)設備，並通過UL Class 1 Division 2認證，可於工業控制、太陽能電廠監控、石油與天然氣等高危險的工作環境提供穩定的數據傳輸與遠端控制，也可迅速部署安全網路連結給健康醫學中心與建築工地臨時使用。

盛達前3季稅後虧損為2017萬元，每股淨損0.2元，累計前11月合併營收為5.72億元，年減22.42%。

(時報資訊)