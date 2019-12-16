半導體設備廠京鼎（3413）11月營收達今年最高，11月合併營收7.78億元，自結單月稅後淨利1.38億元，每股淨利1.66元，第四季營運估將達今年最佳，明年上半年可望維持一定之熱度，相對今年同期成長。

今年前三季受到美中貿易戰影響，2019年半導體廠資本支出明顯縮減，京鼎今年前三季營運低於去年同期。但隨著台積電及英特爾擴大設備採購，帶動全球半導體設備廠出貨回升，京鼎下半年營運比上半年明顯轉好。上周在土洋法人聯手追捧下，股價最高衝達220元以上。

京鼎11月合併營收月增13.8%達7.78億元，較去年同期成長17.2%，為15個月以來單月營收新高，京鼎自行結算11月稅後盈餘為1.56億元，較去年同期成長51.2%，稅後淨利1.38億元，較去年同期成長67%，每股淨利1.66元。

京鼎第三季已有部分急單，帶動營收增溫，京鼎第三季營收17.64億元，季增6.34%，單季EPS 2.1元，為今年以來單季最佳，今年前三季獲利年減約6成，EPS 4.54元。本季，在美系大客戶需求持續回溫，以及自動化設備出貨增加帶動，公司第四季營收及獲利將進一步攀升至全年最高。

展望2020年，由於台系、韓系半導體廠擴廠需求持續，京鼎可望受惠，預期2020年業績恢復成長態勢，2020上半年營收可望不淡，預計將呈現年成長，法人預估公司2020全年營收有望回到80億元以上水準。

(時報資訊)