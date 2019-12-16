「電音女神」謝金燕確定今年跨年在台灣登台，陪伴大家度過2019年最後時刻，然日前公布她將成為桃園跨年晚會的壓軸嘉賓，竟遭部分網友批評「退燒」，但她堅強回應，日前在IG寫下每年為了讓大家盡興，自己一直秉持這初衷，在有限的硬體設備下變出新節目，而不是只是定點唱歌，然如今姐姐的正能量也難擋輿論，謝金燕鬆口，在IG限時動態寫下「臭皮囊累，心也累」，讓粉絲看了心疼。

謝金燕難得堅強瓦解，吐露身心疲累的心聲。(翻攝自謝金燕IG)

謝金燕難得堅強瓦解，吐露身心疲累的心聲。(翻攝自謝金燕IG)

謝金燕確定現身今年的跨年晚會，沒想到遭質疑退燒，日前她特地在IG貼出長文，表示皆跨年演出，初衷就是帶給觀眾驚喜跟快樂，她為此風雨無阻堅持，不只是唱歌跳舞，更重要是希望傳達一種不放棄、向前衝的精神，也坦言「在僅有的硬體條件下要變出每年都不同的戲碼.....實在是超高難度的好嗎」，表示拿麥唱歌最簡單，但她就是想拚到最好，還為了想節目每天都胃抽筋。

而釋放超級正能量不到一周，謝金燕昨晚在IG限時動態連po數文，貼出天空的照片，寫下「太累…臭皮嚢累心也累，養分…快來，天使…快來，笑容…快來，爆炸…不要來」，另一張照片則多了隻小鳥，寫下「如果可以這樣飛翔」，甚至還貼了雪景小屋美照，嘆：「好想在這幅畫裡過聖誕，而不是永遠在排練教室」，心情頗為低落，積極正向的心態有崩解的跡象。

(中時電子報)