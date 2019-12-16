美國阿肯色州華盛頓郡費耶特維爾市殺警案影像

美國警察慘死影像曝光！本月7日晚間，阿肯色州華盛頓郡費耶特維爾市（Fayetteville）發生一件駭人聽聞的殺警案，一名27歲員警坐在巡邏車上，車子就停在警局外，竟遭一名男子連開10槍，槍槍命中頭部慘死，警方14日公布5段案件監視影像。

這件殺警案發生在當地時間7日晚間9時42分。從監視畫面可看到，警局外停放3輛警車，其中一台警車亮著車燈，27歲警官卡爾（Stephen Carr）就坐在駕駛座上。

35歲的槍手倫敦菲利普斯（London Phillips）從警車後方走向駕駛座，數分鐘後又從後方離開，手中拿著手槍仍不斷朝警車發射，態度冷靜從容，直到有其他員警聞聲從警局內出來，他才拔腿逃離。

根據州醫官的初步調查結果顯示，卡爾頭部被連開10槍，且槍槍致命，可說是遭「行刑式」擊斃。

據了解，槍手菲利普斯對「反執法團體（anti-law enforcement groups）」感興趣，他竄逃到巷道中，遭員警命中6槍身亡。

華盛頓郡警方表示，由於此案手段兇殘、駭人聽聞，原本他們不願公布相關影像，不過為讓公眾能確切了解當晚發生的狀況，因此在取得卡爾警官家人同意後，公布影像。

(中時電子報)