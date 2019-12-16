總統蔡英文今日上午出席交通部觀光局在圓山飯店舉辦的「Tourism 2030 全國觀光政策發展會議」。蔡英文表示，今年來台旅客突破1111萬人次，數字貨真價實，不是灌水吹牛，觀光好還要更好，所以開會檢討，希望未來有更好發展。

總統蔡英文致詞表示，今天是全國觀光政策發展會議，非常感謝各界先進參與，一起來集思廣益，為台灣觀光打造下一個十年發展藍圖。在各界努力下，今年來台旅客已經突破1111萬人次，日本、韓國及新南向旅客都有持續成長，最重要的是這些數字貨真價實，不是灌水吹牛，觀光當然是要好，還要更好，所以開會來檢討，希望未來有更好發展。

蔡英文表示，根據全球穆斯林旅遊指數排名，台灣今年榮獲非穆斯林國家中的第三名，顯示台灣為提升國際旅遊需求所做的努力跟用心，已經受到國際肯定；最近也推出「來總統府住一晚」活動，邀請全球各國有影響力的名人、網紅親自來體驗台灣、認識台灣，也進一步跟全世界介紹台灣。最近有一位來自以色列的網紅，追蹤人數超過1400萬，相信可以為台灣創造更多國際曝光機會。

(中時 )