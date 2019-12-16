高雄吳姓男子從3年前起利用3名國中男生對宮廟文化的喜愛，讓3少年參加廟會出巡並帶對方到自己家中，幫3少年打手槍期間長達11個月，最高法院斥責吳男犯行惡劣，應給予相關之責難，將他依強制猥褻等212罪判囚7年定讞。

吳男明知3名少年未滿14歲、就讀國中一年級，竟從2016年4月1日到2017年6月27日在他住家，以捏腰或毆打大腿對少年施以強暴之方式，或不顧對方拒絕而，每週3次的頻率為少年打手槍，少年家長得知後，氣得向警方報案。

吳男被逮後辯稱，3名少年下課後都會在一起且找他，他只是和少年們在玩、打鬧，他只是配合他們打手槍，沒有強制猥褻。

歷審認為吳男明知少年都是尚在學的國中生，身心尚在發育而未臻成熟，為逞一己性慾，利用該等少年對宮廟文化之喜愛及對同儕團體的依賴之機會，為強制猥褻行為，將他判刑7年，吳不服提上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )