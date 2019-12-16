蘋果自 2015 年的 iPhone 6s 這一代開始，加入全新的 Live Photos(原況照片)功能。但對於 iPhone 使用者來說，使用起來輕而易舉的 Live Photos 功能，卻會在要分享到社群平台時，遭遇困難。所幸在歷經好一段時間的努力後，Twitter 終於跟上 Facebook、Tumber、新浪微博的腳步，可以支援 Live Photos 分享囉。

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd — Twitter (@Twitter) December 11, 2019

自 iPhone 6s (包含)後支援的 Live Photos 功能，使用者可以在 iPhone 相機中自行啟用(也可關閉)。開啟狀態下，當你按下快門，iPhone相機不僅會拍下一張照片，更會紀錄按下快門前前1.5秒、以及按下快門後1.5秒的影片，所以當你拍攝 Live Photos 時，其實 iPhone 是幫你存下一張照片以及一段影片。單純只有照片要分享到社群平台上，當然不是問題，但是如果同時加上一段動態影片，就不是這麼簡單的事。

在 iPhone 的相機中加入此功能後，累積至目前為止 Facebook、Tumber 以及新浪微博都已經可以支援 Live Photos 直接分享。而根據 Twitter 公告，這項功能終於也已可在平台上支援了。如今 iPhone 使用者在 Twitter 中選擇分享 Live Photos，會將當中的影片轉為 GIF 圖片來分享，展現影片中的動態效果。雖不完整，但也有異曲同工之妙。而對比其他社群平台，Twitter 支援 Live Photos 的速度比其他平台是慢了不少。

為了推廣 Live Photos，蘋果也在 2017 年提供了 JavaScript API 來讓網站可以嵌入這項混合照片與影片的格式。而 Google 先前則是也推出過 Motion Stil App，讓使用者可以快速將 Live Photos 轉為 GIF 圖檔，更便於分享，也是 iPhone 使用者可以利用的工具之一。

如果你喜愛利用 iPhone 拍攝 Live Photos，也是 Twitter 平台的使用者，不妨今天起就把握機會，跟線上的朋友們分享手機中珍藏的 Live Photos 吧。

(中時電子報)