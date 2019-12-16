隨著原料國際廢鋼價格上漲加上鋼筋出貨順暢，中部鋼筋大廠豐興(2015)今日開出本周廢鋼報價每公噸漲200元，以及鋼筋產品價格每公噸也漲200元之高盤，均為連續第二周漲價。

回顧11月底以來，國際廢鋼價持續穩步回升，豐興11月底先調漲廢鋼收購價，前周鋼筋雖開平盤，但取消專案價，上周並正式調漲，加上本周續漲，等同於鋼筋價格連續三周以來逐步墊高。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼報價每公噸續漲5美元至每公噸275美元，美國貨櫃廢鋼報價續漲7美元至265美元，澳洲鐵礦砂由每公噸89.4美元續漲至94.45美元。

豐興今日開出本周廢鋼報價每公噸調漲200元，以及鋼筋產品價格每公噸也漲200元之高盤，鋼筋順利連兩周調漲。隨著國際廢鋼趨漲，也再調漲廢鋼每公噸200元；本周僅型鋼價格維持平盤。調整後，廢鋼收購價上調至每公噸7,700元，鋼筋每公噸牌價漲到16,100元，型鋼每公噸牌價持平於20,500元。

(時報資訊)