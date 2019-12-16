相準車載商機，盛達電業（3027）通訊事業處在鑽研電信等級和企業用戶網際網路接取裝置的研發25年後，跟進轉進車載路由器等通訊設備產品的開發，並成功開發出專為車載而研發設計的Billion M100／M500-車載暨公共安全路由器，盛達電指出，Billion M500現已通過了美國軍方標準MIL-STD-810G及車載E-Mark （R10、R118）認證。

盛達電業強調，其通過美國軍方標準MIL-STD-810G及車載E-Mark（R10、R118）認證的Billion M500，可在溫度-40°C～60°C、高濕度和劇烈震動環境下正常運作，擁有彈性DC 10V～56V及點火感應功能，適用於大小車輛，並可依照車輛引擎啟動與否自動決定電源的開關，該路由器的應用很廣，可應用於車載物聯網（如公共巴士、遊覽車、校車、警車）所需Wi-Fi熱點、車內外監視器、自動停車廣播、行車警報系統以及GPS定位功能。

盛達電業技術長何瑞旺表示，該產品線除了提供Gigabit Electrical WAN及無線連接、雙WAN故障轉移／恢復（Failover/Failback）、GPS／GLONASS即時位置跟蹤、並可支援IPSec VPN協議可建立加密數據傳輸道與自動故障轉移／故障恢復功能的永久在線物聯網連接，也可支援RS-232和Modbus通訊協議，直接連接SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）設備，此外，也通過UL Class 1 Division 2認證，可於工業控制、太陽能電廠監控、石油與天然氣等高危險的工作環境提供穩定的數據傳輸與遠端控制，也可迅速部署安全網路連結給健康醫學中心與建築工地臨時使用。

盛達電業總經理陳弘政表示，BILLION產品成功打進澳洲、南非、東南亞、英國、東歐等市場，為迎戰5G時代來臨，盛達電投入了很多研發資源，開發出一系列的車載路由器，專供車隊管理、公共安全、石油和天然氣行業和金融POS和ATM等使用，新的解決方案如軌道車輛應用，主打可提供超大頻寬、低延遲、容易建置的設備來滿足M2M（機器到機器）的需求，期望可以在一觸即發的車載通訊商機中成功卡位。

(工商 )