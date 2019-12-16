台裔美籍商人沈伯錡，曾因跑車意外被英國知名藝人「豆豆先生」救過而登上媒體，但華裔富豪陳照華跨海指控沈與王姓女友、王女父親等人以購買房地產、建廠、投資等理由，侵吞其77億多元台幣，其中約40億元台幣匯進台灣買豪宅。提告沈、王3人背信、侵占。台北地檢署認為王女及王父罪嫌不足，今不起訴2人，另對沈伯錡發布通緝。

沈伯錡因曾在2014年間義大利舉辦的超跑車聚中，因價值億元的超跑發生意外，被英國知名演員「豆豆先生」救過，而登上新聞。

陳照華指控，沈伯錡2008年在社交場所認識他後，以替他購買房地產、建廠、投資等話術，侵吞至少2億4000萬元美金、折合新台幣約77億元，且他匯款約2900多萬元美金來台，買了2棟新店青山鎮別墅與台北市安和路豪宅等。

陳並控稱，沈伯錡用這些錢購買至少9輛超跑、8處房產、一架私人飛機、34顆鑽石，其中光是1輛法拉利古董車，就花費10億元，鑽石總金額更高達23億元。

陳控稱，他2013年發現此事後，沈曾哭著認錯並簽下承諾書，強調會慢慢償還，但2016年5月間就不認帳。陳認為有部分資金匯進台灣，台灣具有司法審判權，遂於2016年6月委任律師跨海向台北市刑大提告，另在美國加州、德州及英國等地對沈提告。

由於陳男懷疑，沈的王姓女友及女友父親是共犯，一併提告。但檢方認為，王姓女友雖曾為沈生下小孩，事後沈獨自在美國，未與王女聯繫，王女及王父對於沈的犯行並不知情，今依罪嫌不足，將王女、王父2人不起訴，另通緝沈男。

(中時 )