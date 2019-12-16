雙12年終犒賞買氣狂飆，PChome網路家庭（8044-tw）旗下PChome 24h購物業績火熱！PChome 24h購物今年連續四天盛大舉辦全視角演唱會，近距離與消費者接觸，PChome就是要你好好愛自己，讓消費者感受最熱情的雙12盛宴，線上線下同歡慶的活動，也讓年末犒賞送禮熱潮再攀高峰。PChome 24h購物表示，雙12檔期間全站商品銷售表現屢創佳績，響應濃厚的過節氣氛，推出消費者最愛的百大品牌筆筆回饋15％無上限及12大會場，輪番推出超強品牌週、獨家特賣驚喜爆品、以及全新電子票券服務，360度的滿足消費需求。

全方位的「心」服務與多元的優惠回饋亦帶動行動端的業績大幅躍進，其中，APPLE品牌行動端銷量年增率達50％，筆電資訊則有超過40％的成長，美妝保養、時尚運動、家電品類的銷量成長30％，也繳出相當亮眼的成績單，暢旺的業績表現顯見消費者歲末延續雙11強勁的消費動能。

PChom 24h購物指出，今年年終犒賞買氣火熱，寵愛商機崛起，消費者越來越懂得買好東西來慰勞自己與家人朋友，消費有偏向選購高規格、高單價商品的趨勢，銷售商品TOP 10中，APPLE品牌即搶佔四項單品，包含AirPods、Apple iPhone 11 Pro Max、Apple iPhone 11、Apple 2018 iPad，而年度新機Samsung Galaxy S10e、Nintendo Switch也是榜上有名的熱銷商品，高單價商品在雙12檔期間優惠促銷有感，也大幅提升消費者的購買意願；同時，消費者在筆電與家電類的採購上也更青睞具備高規格的產品，配備全面升級的HP ENVY、ASUS ZenBook筆記型電腦，以及高性價比的Dyson V10、米家手持無線吸塵器，皆在站上掀起熱賣風潮。年終時尚休閒精品的買氣也持續發酵，CITIZEN 手錶、Rimowa 行李箱、Jo Malone 香水、KANGOL 包款都帶來狂熱搶購潮，消費者在高價商品上的消費力道不手軟，也使業績全面攀升！

PChome 24h購物也觀察到，隨著科技蓬勃發展，消費性商品也不斷推陳出新，今年站上接連推出智慧型、多功能、高便利性的商品，伴隨雙12檔期主打好好愛自己奏效，使消費者更有意願購買商品來提升生活品質，其中Dyson Supersonic 吹風機、DeLonghi全自動義式咖啡機、Google Chromecast媒體串流播放器，讓消費者全面升級居家生活體驗，是今年雙12中表現亮眼的黑馬商品，石頭掃地機器人、Honeywell空氣清淨機、日本IRIS除蟎吸塵器則是今年最受市場歡迎的家電神器，消費者越來越懂得享受生活，從居家用品開始改善生活方式，也讓高科技新品再現消費商機。

此外，PChome 24h購物也於這次雙12檔期間全新上線電子票券服務，旅遊住宿、美食饗宴、美容體驗為三大熱賣品類，其中，八雲町和牛海鮮鍋物、鐵板燒、以及新光三越強檔美食如珍寶海鮮、一風堂等皆是相當熱銷的商品，而激殺12元的特價票券更是讓消費者為之轟動，如葛洛莉SPA美學館、起家雞限定餐、手搖茶飲名店-不要對我尖叫等商品皆於上線後便搶購一空，多元的優惠票券商品，讓歲末的小確幸持續蔓延，也讓消費者更深刻感受雙12檔期中全方位的購物「心」體驗。

(工商 )