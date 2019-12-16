美中宣布達成第一階段貿易協議，雙方稍稍喘口氣。不過，總體經濟學家吳嘉隆認為，此協議估計只能撐過春節，也就是撐兩季而已。

吳嘉隆在臉書發文指出，明年的第二季，約4月到5月間，美國民主黨的總統初選大致明朗，是不是由富豪彭博（Michael Bloomberg）出線，應該可以看出來；屆時大陸也撐過農曆春節，要對川普翻臉時機也成熟了。

他表示，中美貿易談判中，美方的重點其實就是執行機制，設下恢復關稅原狀的機制，就等大陸不遵守協議內容而已，川普的談判手法就是：「我開條件，我說了算，如果習近平吞得下去，那我們就成交。」

吳嘉隆也說，原來2500億美元產品的25%關稅維持不變，後來加徵的那15%的關稅減半為7.5%，至於12月15日還沒加的就延後了，也不是永久取消，「坦白講，川普實在沒有讓什麼」。

(中時電子報)