大台中市政監督聯盟公佈2020台中市政府十大烏龍預算，第一名是交通局雙十公車(市區公車票價上限差額補貼計畫)經費1.14億元獲選，第二名為垃圾費隨水費徵收的不當預算，第三名則為違章拆除處理費全民買單。市府強調，台中市議會正審查109年台中市政府總預算，預算均依必要性合法編列，可受公評；民團所指為不實指控，市府肯定民團關心公共事務，但盼能進一步了解政府運作，才能發揮理性監督的正向力量。

中督盟表示，2020烏龍預算以浮濫編列項目高達8項，不當建設僅神岡區浮圳路改善工程(含人行步道與自行車道)一項入榜，另外還整理五筆長期推不動的殭屍預算，希望市府重新歸零，再檢討是否重新編列之必要性；2020台中市烏龍預算十項總計8億1160萬4000元，殭屍預算五項總計30億9479萬2000元。

市府指出，交通局推動「雙十公車」政策，民眾刷卡搭公車不只10公里內免費，超過10公里的車資，將由原本最多收取60元降到僅10元，等於長程公車只要10元，提升更多人搭乘公共運輸的意願，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等4大效益。

對於民團關心廢棄物清除處理費，環保局表示，垃圾費是採隨水及按戶定額徵收清除處理費，為依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法編列，依法有據，歷年編列均相同，並未增加。至於垃圾費隨袋徵收，將考量稽查人力分配及預算等面向再做評估。

針對妨礙公共安全打通騎樓違建、施工中違件及災害搶救等拆除業務費用，都發局指出，為提供市民更優質、安全的生活環境，故編列此筆預算，預算均依法執行；此外，為維護社會公平，讓違規者必須承擔法律及社會責任，市府制定「台中市強制拆除違章建築收取費用自治條例」草案，明定違建強拆的收取費用標準，將依法制作業程序進行修正後，再次提送市議會審議。

有關太平育賢段三期社會住宅垃圾及廢棄物清運費，住宅處指出，依三期基地鑽探報告所示，地下約仍有4公尺垃圾回填層，為保障結構體安全性故編列此筆預估費用，待動工開挖後將依現況實作實算辦理。

對於神岡區浮圳路改善工程，建設局表示，市府採納地方建議，工程將在保留圳溝的前提下新設單向供車輛通行道路，紓解交通問題；文資處已陸續召開3次道路拓寬工程涉及文化景觀保存維護專案小組會議，將以維護文化景觀及交通改善共存原則下，審慎辦理工程規劃設計。

至於智慧營運中心新建工程，目前編列的費用為已完成規設及專管工作費用，未來定位方向，將朝向融合前兩任市長的想法，打造最適合台中的建築。有關再定位的內部空間議題、未來營運模式及資金來源，將於提出使用需求並確認可行性評估報告後，進行設計規劃。

針對前瞻計畫台中市自由車場賽道照明工程，運動局說，配合場地整修以取得國際自由車總會認證須汰換照明設備，教育部體育署先前同意補助相關經費，市府並依規編列預算，但經查施工廠商逾越契約書規定，為了取得國際自由車總會「賽場」認證證書，今年5月初已擅自裝設臨時照明燈桿及相關設備；由於該筆經費未依程序完成發包作業，教育部體育署業已註銷補助，市府並已於議會預算審查期間自動提報撤銷本案預算。

對於1999話務中心滿意度調查簡訊費用暨網路電話專線費用，研考會表示，這筆費用主要用於因應市民進線的通訊費用，1999進線前五分鐘免費，如市民撥打1999，五分鐘內通訊費用的部分，均由本預算支應。另，研考會的服務稽核及滿意度調查，是執行多年的預算科目，幾乎沒有變化，運用現場觀察、神秘客、電話測試、滿意調查等方式進行，藉此提升服務品質。

此外，有關1999話務服務工作績效獎勵金，研考會指出，此筆預算歷年來都有編列，1999平均一個月6萬多通話務量，一天2000通以上陳情，話務人員平日工作負擔大，相當辛苦，激勵獎金有助提升向心力及留職率。

有關台中親子音樂季活動，新聞局指出，根據新聞局業務職掌，流行音樂產業輔導管理，及舉辦音樂行銷活動原本即是業務的一環，親子音樂季日前在西屯夏綠地公園熱鬧登場，包括親子音樂表演、在地市集、草地親子遊樂設施及闖關活動等，吸引3萬人參加，深受大小朋友好評。

(中時 )