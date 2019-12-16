大陸國家統計局16日公布數據指出，今年11月，大陸社會消費品零售總額3兆8094億（人民幣，下同），較去年同期名義增長8％（扣除價格因素實際增長4.9％，以下除特殊說明外均為名義增長），其中，除汽車以外的消費品零售額3兆4629億元，增長9.1％。

1到11月，大陸社會消費品零售總額37兆2872億元，較去年同期增長8％。其中，除汽車以外的消費品零售額33兆7951億元，增長9％。

依消費類型來分，11月分，餐飲收入4964億元，較去年同期增長9.7％；商品零售3兆3130億元，增長7.8％；1到11月，餐飲收入4兆1896億元，增長9.4％；商品零售33兆976億元，增長7.9％。

而1到11月，大陸全國網路零售額9兆4958億元，較去年同期增長16.6％。其中，實物商品網路零售額7兆6032億元，增長19.7％，占社會消費品零售總額的比重為20.4％，在實物商品網路零售額中，吃、穿和用類商品分別增長29.6％、16.5％和19.8％。

(旺報 )