國民黨多名立委本月6日前往外交部抗議遭拒，其中陳宜民與保六總隊警務員陳佩君發生推擠，遭保六控告妨害公務，陳宜民今早在國民黨中央黨部會後，面對媒體訪問，僅說「我要去中正一分局」，隨即坐立法院的公務車離開，並由車道直接進入中正一分局地下室，讓警局門口守候的媒體記者一陣錯愕。

6日發生陳宜民與女警發生推擠事件，台北地檢署上周以證人身份傳訊女警，警政署依媒體拍攝的影帶，提告妨害公務，但陳宜民則喊冤，聲稱女警並未表明身分，接著手不小心揮落她的帽子，並拍肩示意離開。

警方日前發通知書，要求陳宜民今天上午針對案情說明，但承辦人聯絡時，辦公室主任說委員上午有一場會議，可能無法依時間前往，但警方表示，如果要改期可以事先以電話通知，今早辦公室主任則說委員11點會到警局說明。

警方表示將針對影片的內容，訊問陳宜民是否知道女警正在執行公務，若陳宜民不願回答，也可直接向檢察官說明，警方會依規定製作筆錄，並將案件函送地檢署後續偵辦。

(中時 )