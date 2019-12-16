年關將屆，為方便民眾可享更便捷的線上貸款服務，台新金(2887)旗下台新銀行透過財金公司提供的「跨行金融帳戶資訊核驗」整合客戶資訊，擴增線上貸款業務，滿足全客群的需求，無論是否為該行既有的客戶，都可透過網路線上申請信用貸款，民眾不必再親自到實體分行臨櫃辦理，且申貸核准後最快10分鐘就可取得款項。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，為翻轉消費者對傳統金融貸款服務的既存印象，台新銀行積極推動線上申辦信用貸款服務，為擴大服務對象，即日起將開放新戶可透過線上申請信用貸款，並於線上完成對保作業；未曾與台新銀行往來的新客戶，也可以線上申辦信用貸款，民眾只需透過簡易的操作就能快速取得所需資金。魏行政強調，線上申辦信用貸款服務大幅提升申辦效率及便利性，且在台新銀行全面導入數位化流程的努力下，預估年底前透過線上申辦信用貸款的占比將可達到九成。

為了讓更多民眾體驗線上申辦信用貸款的便捷性，即日起至今年12月31日止，凡完成線上申辦的民眾，即可享前三期優惠利率1.11%，以貸款金額新台幣30萬計，貸款期間5年(限制清償期為18期)，貸款年利率前三期1.11%，第四期起2.5%~18%(機動計息)，其他各項相關費用總金額9000元。

(時報資訊)