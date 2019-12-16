中美達成第一階段貿易協定，降低市場不確定性，近1年來疲弱的記憶體產業亦見復甦曙光。記憶體封測廠力成（6239）續上周五站回百元關卡後，今（16）日續開高穩揚，早盤最高勁揚4.48％至105元，創2017年7月底以來近2年5個月波段高點。

截至11點，力成維持近4％漲幅，領漲封測族群。力成下半年股價數度震盪後持續上攻，今年來一路震盪走揚，以年初64元計算，今年以來股價漲逾57％。三大法人上周買超達5806張，以外資買超達4477張最多。

力成2019年11月自結合併營收63.94億元，較10月63.14億元成長1.27％、較去年同期54.81億元成長達16.65％，連2月改寫歷史新高。累計1～11月合併營收599.25億元，較去年同期627.09億元減少4.44％，衰退幅度較前10月6.46％持續收斂，續創同期次高。

力成先前指出，隨著庫存水位下降，包括終端產品、DRAM、Flash、邏輯業務需求第四季均顯著轉強，對DRAM、Flash及邏輯3大業務全數正向看待，預期第四季營運可望續揚、站上今年高點，且明年首季訂單能見度佳，看好營收淡季不淡、有機會改寫同期新高。

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查顯示，隨著下半年DRAM需求端庫存回復較健康水位，且因應貿易戰提前備貨，使第三季DRAM總產值成長4％，結束連3季下滑。展望本季，在伺服器及手機需求帶動下，三大DRAM原廠預期出貨量仍可望成長。

TrendForce指出，NAND Flash合約價已率先在第三季回升，價格狀況較DRAM提早恢復穩定。而第四季DRAM均價雖然較第三季小跌，但跌幅已縮小至約5％。業界認為，記憶體產業回春曙光顯現，最快明年首季末可望明顯回升。

(時報資訊)