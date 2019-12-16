受惠於NB及手機散熱需求強勁，超眾(6230)第4季業績可望維持高檔，看好5G手機散熱需求，超眾在母公司-日本電產株式會社(Nidec)力挺下，日前董事會決議以7年為限、總投資金額達1.72億美元(約新台幣52億多元)在越南河內建廠擴產，全力搶攻散熱龐大商機，在股價整理已久下，超眾今天盤中股價強勢漲停，將於17日舉行法說會的雙鴻(3324)股價亦大漲，帶動散熱族群聯袂走高。

5G即將商轉，全球各大手機品牌廠積極推出5G手機，由於非蘋智慧型手機品牌廠如：三星及華為等均已開始導入手機熱管及VC(均溫板)，帶動5G手機熱管及VC需求高度成長，繼雙鴻及泰碩(3338)大舉擴產搶攻手機VC，超眾也不落人後，一出手就展現龍頭廠氣魄，決議7年內於越南河內地區建廠擴充手機用均熱導板(VC)、散熱模組等產能，超眾計畫自2020年1月起進行投資，預估總投資金額將達4兆越南盾(折合約1.72億美元、52億多台幣)，手筆之大震驚市場。

目前國內散熱廠均積極投入手機VC，其中又以雙鴻產能最具規模，據了解，雙鴻年底時VC月產能可達800萬片到1000萬片，泰碩亦預估年底VC月產能可達300萬片，超眾在昆山廠VC新產能於明年第1季開出後，業界推估，超眾VC月產能亦可望達200萬片到250萬片，若超眾真的落實此項投資案，有機會躋身為全球最大手機VC供應商。

除手機用均熱導板(VC)外，超眾亦將擴充散熱模組產品，並將應用擴及車用、5G基地台、自動化設備及人工智慧等各領域，而今年擴產的昆山廠，VC產能預計在明年第1季投產。

在NB及手機散熱需求暢旺下，超眾、雙鴻、泰碩等11月合併營收維持高檔，其中超眾11月合併營收為7.66億元，年成長6.98%；雙鴻11月合併營收為9.38億元，年成長28.86%；泰碩11月合併營收為4.47億元，年成長34.21%，3家公司第4季營運均可望維持高檔，並優於去年同期。

(時報資訊)