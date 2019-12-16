教育部推動「國際學伴」計畫，10至12月間舉行「相見歡」活動，平日只能透過網路見面的大小學伴，透過見面增進彼此情誼，共同度過歡樂溫馨的時刻。

為提供偏鄉國中小學學生多元英語學習機會，透過結交外國友人提升偏鄉學生學習外國語言及瞭解外國文化的動機，教育部國教署自104年4月起委請台大教授吳俊輝辦理「國際學伴」計畫，媒合台大外籍學生與偏鄉國中小學生視訊交流。

104學年全國7所國中小試辦，因廣受好評，逐年擴增補助校數，108學年共補助全國63校，並加入台師大的外籍大學生參與，媒合532位外籍大學生搭配本國大學生，與全國1530位國中小學生進行交流。

連江縣中正國中小為迎接大學伴的來臨，用心安排各項活動，先以視訊過程紀錄影片熱情迎接大學伴，接著進行各項有趣的體育活動，有趣味抓尾巴、接力大跳繩以及拔河對抗賽，最後再一起製作馬祖美食－黃金地瓜餃，品嚐在地美食風味，希望能讓大學伴感受偏鄉學生的熱情與馬祖的在地文化特色。

中正國中小老師林俞佩說：「這個計畫讓馬祖的孩子也有機會與世界各地的學伴做朋友，讓世界走進來，馬祖走出去；認識國際友人，開拓世界觀，這真的是一個很難得的機會。」

南投縣中洲國小的相見歡以「在地化」學校特色為主軸，由跆拳道社團表演「武武生風」揭開序幕，接著由幼兒園律動歡迎各國學伴，並邀請品嚐竹山茶與地瓜甜點，同時也邀請到多位在地竹藝家，指導低年級做竹製波浪鼓，中年級進行竹編彩魚，高年級製作竹編旺來，在大小學伴一同DIY的過程中，將竹山意象帶向全球化。

嘉義縣成功國小為迎接國際學伴的來臨，低年級安排仙草凍加煉乳體驗，中年級是書畫體驗，高年級安排茶道體驗，讓大學伴藉此認識更多臺灣在地文化特色。

(中時 )