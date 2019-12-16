國民黨副發言人黃心華、高雄市議員陳麗娜、陳美雅、不分區立委候選人吳怡玎等人，今日於國民黨中央黨部針對慶富案召開記者會，陳麗娜表示，慶富超貸案弊案重重，但民進黨的13位立委卻聯手阻止調查，吳怡玎說，民進黨立委外，高雄銀行的獨立董事林文淵、也必須出面說明。

陳麗娜表示，慶富在103年10月21日標到獵雷艦案，並取得高雄興達港的土地。這當中高雄市海洋局及中央的漁業署都有幫忙。此案本來要採BOT方式，因此在102年6月25日，都發局的總工程師打電話給海洋局，表示慶富在找造船廠場域。

陳麗娜說，102年8月1日，慶富送了MCMV船舶建造預造地規劃案，並指出是以軍艦建造為訴求，當時海洋局以內容不符漁港整體開發規劃，因此把案子退回，簡單的說，這塊地應是漁業用，不應是造艦廠。當時討論的時間約為103年2月24日至104年3月9日，當時的海洋局長就是現在的民進黨立委賴瑞隆。

陳麗娜指出，立法院曾要在經濟委員會重啟調查慶富案，但委員會中有13人反對繼續調查，1個選擇棄權。這13位立委全部都是民進黨，包含高雄的立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆等人。

陳麗娜說，高雄銀行因為這個案子打消了7.9億呆帳，全台牽涉的聯貸案金額共有205億，但立法院卻不重啟調查。而這個案子本來要用BOT，但卻變成慶富承租土地，且還打敗另一家合格的競爭公司唐榮船舶。

陳美雅表示，國防部和慶富在103年11月3日簽約時，也要求慶富提出履約保證。而在同一天，慶富向高雄銀行申請17.46億的履約保證。也就是說，如果沒有高雄銀行幫忙，慶富根本沒辦法簽約。

陳美雅指出，慶富11月3日申請履約保證，11月4日高雄銀行就立刻完成分行徵信、授信、總行收件。11月5日投審會送審，11月6日常董會通過。而慶富資本額只有5.3億，卻可以貸到17.46億，而且當中幾乎沒有慶富的自有資金。

陳美雅說，慶富的相關企業都向高雄銀行申請了上億不等的金錢借貸，且慶富還把各子公司的資金挪來挪去，明顯違法公司法第9條及第15條。但高雄銀行居然完全不曉得？

陳美雅表示，前合庫董事長廖燦昌因此慶富案下台，但卻能回歸去當第一銀行董事長。難道只要是民進黨人士，就算涉及掏空案還能當官嗎？且林文淵曾擔任高雄銀行常務董事，也必須出面說明。

吳怡玎表示，慶富公司資本額只有5.3億，但為了承造獵雷艦，居然有辦法借到205億。以慶富的狀況，一般來說，任何一家銀行都不會借錢，但高銀卻以慶富提出16.85億的活存當保證，因此借出17.46億。慶富再拿這17.46億來當作與國防部簽約的履約保證金。

吳怡玎指出，高雄銀行也發現了慶富的錢是從個人借款、公司借款而來，沒有一筆是慶富的自有資金。為何其他銀行不願借錢給慶富，高雄銀行卻願意借錢？而到了103年12月4日，高雄銀行又借3億給慶富造船，104年1月22日又再借3億給慶洋投資。也就是說在一年內，高雄銀行陸陸續續借給慶富相關公司50億。

吳怡玎說，依高雄銀行內規，8千萬以上的授信，必須要經過常務董事會同意，但這些常務董事卻都是由民進黨指派。而慶富案爆發後，立法院本有意調查，但立法院經濟委員會的13位民進黨立委，卻全數一致，封殺調查案。

根據國民黨所提供資料，這13位民進黨立委的名單如下：郭正亮、余宛如、蔡易餘、陳賴素美、蘇震清、高志鵬、蘇治芬、江永昌、莊瑞雄、施義芳、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆。

(中時 )