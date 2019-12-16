台灣大哥大年終第二波iPhone系列手機降價活動登場！即日起，iPhone XS Max、iPhone XR兩款新機最高折扣2,000到5,000元不等，月付1,399元、綁約36個月，iPhone XS Max只要一萬出頭，iPhone XR更不用3,000元即可將手機帶回家，滿足果粉年終換機的需求。

為迎接聖誕送禮季節，台灣大繼祭出iPhone 7、iPhone 8降價活動後，為了滿足果粉需求，又進一步調降iPhone XS Max、iPhone XR的專案價格，其中，以果粉喜愛的iPhone XR 64G 為例，搭配指定專案，月付1,399、綁約36個月，手機2,900元即可帶走，再享網外1,300分鐘免費通話；iPhone XS Max 64G月付1,399，綁約36個月，iPhone XS Max 64G也只要11,300，亦可享網外1,300分鐘。另外，攜碼/續約老客戶/VIP可享萬元免預繳。

另外，消費者於直營門市購買配件商品，同筆消費每滿888元，可現折當次消費金額88元、滿1,776元現折176元，依此類推、折抵無上限。以AirPods原價5,290元為例，折價後僅需4,850元，還可與其他共用型配件同享優惠。

(中時電子報)