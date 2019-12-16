證交所旗下子公司台灣指數公司與期交所，進行期、現貨跨市場指數合作，於今（16）日發布「台灣股市期權策略系列指數」首波三檔即時指數，包含台股期貨指數、加權指數掩護性臺指買權價外5％報酬指數，以及智慧投資多因子30市場中立指數等，委託證交所計算，以滿足市場多元需求，實踐金融創新。

台指公司表示，「股市期權策略系列指數」電腦計算系統可以計算三種類型的指數，包括：（1）運用個別期貨、選擇權契約單獨或相互組合編製的期權型指數，例如台股期貨指數；（2）結合股價指數或類型（1）的指數與期貨、選擇權契約組合做為指數成分編製的策略型指數，例如加權指數掩護性臺指買權價外5％報酬指數；（3）結合股價指數與期權指數的組合型指數，例如智慧中立指數。

台指公司指出，統計截至108年11月底止，全球以連結期權策略指數發行的ETP（包含ETF及ETN）檔數已超過1,000檔，主要以歐美市場為大宗，約占9成以上，亞洲以韓國市場為主，占比約5％。

其中，觀察ETF資產規模，以掩護性買權策略ETF之資產規模較大，達73億美元，約占整體期權策略ETF資產規模90.5％，其次為市場中立策略ETF，達5.4億美元，約占6.7％，國際期權策略型指數之應用廣泛，普受市場參與者運用發行指數金融商品。

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