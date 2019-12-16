星宇航空票種與艙等福利。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空機票今（16日）首賣，一度造成網頁當機，開航首日（23日）航班機票幾乎被搶購一空，許多時段已完售。（摘自星宇航空官網）

星宇航空今上午11時開放民眾訂票，時間一到瞬間湧入5萬多人搶票，導致網站一度當機，其中1月23日早上7:25飛澳門首航班機6分鐘秒殺，最搶手，飛峴港也9分鐘就沒票，檳城則是11分鐘搶光。

星宇航空11時開賣後，中時電子報編輯實測，完全無法顯示網頁，3分鐘後才能進入網站訂票。根據星宇航空統計，今天開賣第一時間網站瞬間爆量，約5萬人次同步搶票，之後在線訂票人數也維持在2萬至3萬人次。

星宇指出，台北－澳門經濟艙4000元起、商務艙1萬7000元起；台北－檳城經濟艙8800元起、商務艙2萬6700元起；台北－峴港經濟艙7300元起、商務艙2萬7200元起，以上價格皆不含稅及附加費。

官網上線後，星宇同步開始招募會員，會員方案「COSMILE」及各卡級名稱Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter。會員方案中包含國籍航空首創的「家庭帳戶」，讓一家人的獎勵哩程，可累積在同一帳戶中。此外，星宇邀請各航的高卡級會員（最高卡級及次高卡級），直接申請COSMILE的對等卡級會員身份，快速享有高卡級權益。

星宇表示，考量現今家庭出國旅遊及青少年遊學的比率甚高，但在哩程累積上卻難以忠實回饋旅客的貢獻度，在參酌各國際航空公司的會員制度及規章後，決定引用國際級航空採用的「家庭帳戶」概念，每一家庭帳戶由一位主會員與配偶及未成年子女（2歲至未滿20歲），最多6人組成，所有家庭成員們的獎勵哩程皆可合併累積至主會員的帳戶中，讓哩程管理及運用更加方便有效。當未成年子女年滿20歲後，即會自動移出家庭帳戶，擁有獨立的會員帳戶及哩程。

(中時 )