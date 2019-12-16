2020選戰倒數25天，國民黨選情在不分區之亂後雪上加霜，連藍營鐵票區台北立委的選情陷入重重危機之中。據今公布台北立委最新民調的結果顯示，國民黨在第一、第四和第五選區的選情陷空前危機中！反倒是外界關注的第三選區，藍立委蔣萬安狀況評估穩定，連任有望。

據《ETtoday新聞雲》今公布的民調顯示，第一選區（北投、士林）現任民進黨籍立委吳思瑤支持度為34.8%，國民黨參選人汪志冰為39.0%，汪領先，兩人差距為4.2個百分點；第四選區（內湖、南港）現任國民黨立委李彥秀支持度為41.9%，民進黨的立委參選人高嘉瑜為43.4%，高領先，兩人差距為1.5%個百分點；第五選區（萬華、中正）的現任無黨籍立委林昶佐支持度為31.6%，國民黨立委參選人為林郁方35.2%，林領先，兩人差距3.6個百分點；以上這三區為此次台北立委選情最膠著區域，若高嘉瑜真的拿下南港內湖區，代表民進黨勢力又再下一城，突破藍營鐵票區。

目前藍營選情穩定區域為第三選區（中山、北松山）的蔣萬安，第六選區（大安）的國民黨立委參選人林奕華，第七選區（信義、南松山區）的國民黨資深立委費鴻泰，第八選區（文山、中正）的國民黨立委賴士葆。綠營選情領先則是第二選區（大同、士林）的現任民進黨立委何志偉。

(中時電子報)