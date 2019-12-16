2020台灣燈會副展區記者會16日在市府盛大舉行，為2020台灣燈會揭開序幕。（陳世宗攝）

2020台灣燈會在台中！迎接副展區文心森林公園12月21日點燈，市長盧秀燕16日搶先預告，市府邀請國際知名IP「戽斗星球」與「熱帶水果鳥」動物明星，在副展區打造童趣樂園；展期橫跨耶誕節、元旦、農曆新年、元宵節、情人節等五大節日，更是史上第一「有香味、會飄雪的台灣燈會！」歡迎全世界遊客到台中參觀，台中好好玩！

「台中準備好了！」盧秀燕指出，2020台灣燈會將是史上最長的台灣燈會，從12月21日開始在副展區文心森林公園起跑，展出到明年2月23日，也將是史上最好玩、好看的台灣燈會！

觀旅局長林筱淇表示，2020台灣燈會副展區以親子「童」樂為主軸，園內規劃「生肖遊園地」、「熱帶叢林區」、「節慶嘉年華」、「繽紛世界」、「國際明星會」5個燈區，共有超過50座炫亮燈組，「佈展期間已經吸引許多網紅、網美前往拍照打卡，在IG瘋傳，在網路上掀起很大的討論！」

林筱淇說，期間每個周末假日搭配「童樂舞台」精彩表演活動近百場，包含泰國知名歌手Gail蓋兒、台灣歌手梁文音、宇宙人演唱，還有小朋友最喜歡的YOYO家族、兒童合唱團及管弦樂、魔術表演、氣球小丑等豐富互動節目等，將文心森林公園打造成一座歡樂驚奇的大型童趣樂園。

特別的是，展區內的光之森林，從開燈日至元旦期間，每天都會飄人造雪，一旁還有高大的雪人；元旦及接下來的2個周末，在「熱帶水果鳥」周邊的區域，還會有天后演唱會等級的水果香氛營造，創造「史上第一有香味、會飄雪的台灣燈會」。

林筱淇指出，為替文心森林公園童趣樂園暖身，民政局規劃在12月20日晚間6時進行29區花燈車遊行，遊行車隊由大墩七街與惠文路口出發，繞行南屯與西屯區如河南路及文心路等主要幹道；12月21日下午4時在文心森林公園周邊人行道更有大小朋友一同參與、別開生面的遊行，晚間6時30分有精彩開場表演，歡迎民眾當天到現場同樂。

(中時 )