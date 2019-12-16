玉山銀行總經理黃男州（右）與玉山分行經理林敬偉。（黃琮淵攝）

要有「觀念」再來！玉山銀行台大分行今天開業，不只是民營首家雙語示範分行，全體行員皆為台大校友，由來自於會計、資管、國企、財金、經濟等系所畢業的學長姊組成，多益成績平均850分以上，並由2011年玉山MA林敬偉擔任分行經理，清一色的台大人，堪稱是台灣第一家「領錢要先叫學長姐」的分行

玉山長期深耕校園、推行產學合作，座落於台灣大學校總區仰萃樓的玉山銀行台大分行今日正式創新開業，以FinTech Lab的概念進行整體設計，充滿金融科技的創新元素，還有人文藝術的精彩作品，打造充滿現代及科技感的金融服務場域。在分行自動化服務區，設置台大校園的第1台刷臉及外幣ATM，提供台大師生優質的金融服務。

台大分行的金融資訊看板、常用申請表單及營業大廳動線標誌皆以英語標註，並提供英文版網路銀行，每位同仁均能以流利的英語提供服務，外幣ATM也提供美元、日圓、港幣、人民幣等多種外幣快速提領，享有換匯提領等手續費優惠。

除了提供優質的金融服務與數位體驗外，玉山銀行台大分行也結合校園生態圈，打造創新型態的特色分行。營業大廳的多功能空間於營業時間內作為迎賓大廳使用，營業時間後將變身為多元講座及活動的舉辦場所，分行針對學生族群有興趣的議題，主動進行分享與交流，開業後首場講座聚焦國際交換學生的經驗分享，歡迎台大同學踴躍參與。

玉山銀行總經理黃男州表示，設立台大分行充分展現玉山致力打造校園首選品牌的決心，期望透過深耕校園及產學合作，不僅可以試行最新的金融科技，實驗創新的服務模式，培育更多優秀的人才，更可以讓學生提早瞭解金融產業及實務運作，提升台灣年輕世代的競爭力。此外，積極響應「2030雙語國家政策發展藍圖」，2019年底前玉山銀行將完成設置1家雙語示範分行與6家雙語示範櫃台分行，並持續提供更多的雙語服務。

(中時 )