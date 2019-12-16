研究指出，花椰菜十等字花科蔬菜可有效抗老、防癌，不過烹調過度或錯誤切法，有可能讓營養盡失。專家表示，一定要保留菜莖外皮的纖維，同時汆燙時加入少許小麥麵粉，不但可確保維生素C不會流失，還可提升維生素C吸收率。

綠花椰菜由於包含多元營養素，被列為十字花科之王，維生素C含量是檸檬的2倍！只要半杯切好煮熟的青花菜，就能滿足成人每日的維生素C需求。不過有些人為了口感會切去外皮纖維，《良醫健康網》報導，日本中醫藥膳師岩田麻奈未，莖的部分含有高量的維生素C，是最營養的部分，煮的時候千萬別丟掉。

此外，岩田麻奈未建議，汆燙時可加入少許的小麥麵粉，不但可防止維生素C流失，還可以讓顏色更美觀。康聯預防醫學醫師李德初醫師表示，綠花椰菜豐富的鈣質與纖維能防止骨質疏鬆、對抗便秘、痔瘡與糖尿病。當中的蘿蔔硫素，還能預防癌細胞生長，因此對腸癌、乳癌、子宮癌、卵巢癌、膀胱癌等，都有預防功效。

(中時電子報)