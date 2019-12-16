資誠（PwC）聯合會計師事務所16日發布《資產財富管理革命：投資者觀點–重新思考定位及績效》報告，報酬率已不再是投資者唯一焦點，同時也考慮到ESG永續發展。

該報告由PwC針對全球750家機構投資者及1萬名散戶投資者調查，旨在揭露投資者對於風險及報酬率、收費標準、環境永續、社會正義、公司治理、互動關係、營運效能及政經環境等面向的重視度，以及投資者視資產經理人於此六個面向的表現的滿意度。

整體而言，全球投資者最重視政經環境、風險及報酬率以及ESG。以1到10分衡量，調查顯示，全球投資者對政經環境的重視度高達8.3分、風險及報酬率為8.2分，ESG為6.7分。

其中，散戶投資者最關心政經環境，機構投資者則是最關注資產管理業者的營運效能，包括業者的系統流程、數據品質、報告管道及投資運作。

永續金融為現今全球永續浪潮中最引人關注的話題之一，各個評級機構及分析師在衡量企業時，亦嚴密審視企業的ESG紀錄，藉此判斷企業於ESG各面向的風險與機會。

根據《資產財富管理革命：投資者觀點–重新思考定位及績效》調查，ESG對投資者的重要性已遠超越資產管理業者的收費標準。投資者不僅關心勞工、人權等議題，同時也在意自身的投資對氣候變遷的影響。因此，許多投資者希望資產管理業者將ESG整合至基金中，增加永續金融產品。

(工商 )