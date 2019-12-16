伊朗民眾11月因不滿燃料價格飆漲而發起示威抗議，遭到政府鎮壓。國際特赦組織（Amnesty International）今天公布最新死亡人數，至少304人在3天的鎮壓行動中喪命。

法新社報導，國際特赦組織2日估計死亡人數為208人，其中包括2名年輕人，年齡分別為15歲和17歲。

對此伊朗不予理睬，並稱這是「一派謊言」。

國際特赦組織表示，他們搜集到「令人痛心的證據」，表明德黑蘭當局在「屠殺」示威者後，發動「大規模噤聲計畫」以掩蓋死亡人數。

總部設在倫敦的國際特赦組織在聲明中表示：「在11月15日爆發全國示威後，伊朗當局進行了殘暴的鎮壓行動。」

國際特赦組織表示，「為了阻擋有關伊朗無情鎮壓的言論」，「數千名示威者、記者、人權捍衛者和學生」遭到逮捕。

當局在數天內恢復社會秩序，但目前為止政府僅證實5人喪命，其中包括被「暴徒」殺害的4名安全部隊成員。

(中央社)