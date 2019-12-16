共享機車龍頭WeMo Scooter持續提升新型態智慧交通服務，今日再次宣布新北市再擴區，即日起開放新莊區，並推出限時3天，1分鐘1元隨機紅標車全面上線，且不限使用次數。鼓勵民眾利用 WeMo Scooter 結合大眾運輸，以擴展多元新生活，一起加入智慧便利生活行列。

WeMo Scooter 推動共享運具輔助大眾運輸不遺餘力，每月潛在需求量已近800萬次，顯見24小時隨租隨還智慧機車平台服務，市場持續有龐大使用需求，使用時間已是私有燃油機車的5倍以上。WeMo Scooter 鼓勵以租代買，期許以更高品質服務，帶動智慧城市共享綠能運具使用率。

2019年 WeMo Scooter 持續擴展大台北生活圈，新北市已成功擴展至板橋、新店、中永和、三重與蘆洲；10月更拓展至高雄，讓南北共創綠色 “騎蹟” 。擴區計畫不間斷，適逢年末，今日再宣布擴區新北市新莊區，也將原有板橋跟淡水區域同步擴增範圍。消費者除使用大眾運輸暢遊新莊外外，更可搭配 WeMo Scooter 作為第一及最後一哩路的接駁轉乘運具。

WeMo Scooter 使用者需求與大眾運輸緊密連結。交通大數據顯示，消費者熱門路線多數為捷運沿線騎乘20分鐘內距離，捷運周邊區域使用超過70％的總體騎乘量，此次擴區已涵蓋近百個捷運站，智慧電動機車出行服務與大眾運輸捷運雙搭配，讓雙北居民深入大台北城市角落，全面提升市民交通生活，加速綠色智慧城市的實現。

為歡慶首度插旗新莊區，即日起限時3天，WeMo Scooter APP內新莊區域，將隨機出現1分鐘僅1元的超值優惠紅標車，只要消費者租車或還車點在新莊，還有機會抽中7天免費騎大獎，鼓勵更多消費者加入共享綠騎行列。

(中時 )