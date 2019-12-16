宏達電(2498)董事長王雪紅今(16)日出席在故宮舉辦的「新虛擬─明日實境藝術科技研討會」，會後接受採訪，她表示，「2020年是VR Reality發展期」，透過AR+VR+AI+5G的結合，加上宏達電全力支援年輕人寫故事，會讓生態圈快速動起來。

王雪紅表示，2016年是VR元年，目前定義「2020年是VR Reality發展期」，她強調，VR Reality是AR+VR+AI+5G的結合，整體技術結合起來會對AR、VR是一個很大的突破，因為5G在上傳、下載的速度會很快，加上是一個低延遲的特性，絕對會是一個很大的改變，會打造出一個不一樣的工業4.0。

宏達電穩居高階VR裝置市場佼佼者，被問到是否會進一步前進到AR的獨立裝置，王雪紅賣關子表示，「這不能講」，但相信宏達電在VR、AR、5G、AI產品上首重「品質」，產品一定是最好的。

隨著全球智慧機市場因為靜待5G，故換機潮拉長，尤其衝擊到旗艦級手機的全球銷售，VR/AR裝置是否會和智慧型手機在營運貢獻上出現黃金交叉，王雪紅表示，VR/AR超越智慧型手機是需要時間，好比說之前宏達電在智慧型手機領域上，是由掌上PDA開始， 一路由2.5G、3G到4G，經歷的7~8年的專注發展，人類關注的是一個應用，最重要的應用可以對全人類發生改變。

王雪紅也談到，在VR/AR上，不僅是不只是硬體，還有平台以及軟體，都是很重要的環節，現在就看到的是內容還是很貴，所以眼下最重的還是思考如何幫助年輕人，藉由很多不同的年輕人來寫故事，創造出更多豐富的內容，希望可以對年輕人有所貢獻，進而讓生態圈快速動起來。

(時報資訊)