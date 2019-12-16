今年中美貿易衝突未解，及大陸經濟增長動能趨緩，但A股還是表現出色。瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金基金經理人暨中國股票主管施斌認為，雖然這些變數還未消失，但大陸經濟還在增長，資本市場也不缺資金，許多外資需要持續提高A股配置比重，以及大陸官方繼續嚴控房地產市場，預料這些資金流入股市的機率相當大，且A股並未有過熱跡象，因此施斌樂觀看待2020的陸股行情。

根據港交所的統計資料顯示，今年以來迄12月10日止，外資買賣超總額累計已流入大陸股市的金額達3,056億人民幣，已超越2018年的2,942億人民幣，創下新高紀錄。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，展望2020年首季，A股仍有春季行情可期，過去5年中央經濟會議召開後3個月，A股皆有不錯表現，因此，目前建議手上有部位者可續抱；若沒有部位者，可逢低布局。

施斌指出，他的確看到許多國際資金持續進入大陸股市，但即使是如此，相較於A股在MSCI指數以及富時羅素(FTSE Russell)指數中的佔比，有許多的國際投資者，不論是主動還是被動投資，至今還是相對低配A股，這表示未來還有許多國際資金會繼續進入大陸股市。

至於在投資機會上，施斌還是一如既往的看好消費概念、醫療保健、教育，以及互聯網等內需型的產業。一方面因為這些產業受到中美貿易直接衝擊的機率較小，另一方面大陸的經濟增速雖是放緩，但經濟卻還是在繼續增長，許多消費產業中還是有很多基本面優異的企業，加上受惠政策等影響，施斌認為大陸的消費產業仍有許多的投資機會。

另外，白酒板塊則是今年以來表現相對出色的消費股，包括貴州茅台、五糧液等，股價均頻創新高。施斌表示，大陸的高端白酒呈現需求大於供給的情況，使得這些龍頭白酒公司的終端價格始終具有支撐，甚至還有推升的空間，這些龍頭企業獲利的趨勢還是很明確，因此認為還好的白酒公司股價還是有持續上檔的空間。

粘瑞益則認為，陸股後市可關注三大重點，包括強化逆周期調節力度、加強基建以強化經濟及國企改與利率市場化，行情不看淡。回顧2019年，降稅減費為財政政策關鍵，投資支出強調有效性，貨幣政策上，結構優化成為調整重點，傳導機制的疏通成為關鍵。展望2020年，財政政策主軸在「調結構」，加大逆週期調節力度，以保持經濟總體穩定，推動經濟轉型；貨幣政策方面，人行近期發布的《2019年第三季度中國貨幣政策執行報告》，將加強結構調整，以應對經濟下行壓力。

(時報資訊)