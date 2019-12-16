網家(8044)旗下PChome 24h購物業績持續發燙，PChome 24h購物今年連續四天盛大舉辦全視角演唱會，線上線下同歡慶的活動，也讓年末犒賞送禮熱潮再攀高峰。PChome 24h購物表示，雙12檔期間全站商品銷售表現屢創佳績，響應濃厚的過節氣氛，推出消費者最愛的百大品牌筆筆回饋15％無上限及12大會場，輪番推出超強品牌週、獨家特賣驚喜爆品、以及全新電子票券服務，360度的滿足消費需求，帶動行動端的業績大幅躍進，其中，APPLE品牌行動端銷量年增率達50％，筆電資訊則有超過40％的成長，美妝保養、時尚運動、家電品類的銷量成長30%，也繳出相當亮眼的成績單，暢旺的業績表現顯見消費者歲末延續雙11強勁的消費動能。

PChom 24h購物指出，今年年終犒賞買氣火熱，寵愛商機崛起，消費者越來越懂得買好東西來慰勞自己與家人朋友，消費有偏向選購高規格、高單價商品的趨勢，銷售商品TOP 10中，APPLE品牌即搶佔四項單品，包含AirPods、Apple iPhone 11 Pro Max、Apple iPhone 11、Apple 2018 iPad，而年度新機Samsung Galaxy S10e、Nintendo Switch是榜上有名的熱銷商品，高單價商品在雙12檔期間優惠促銷有感，也大幅提升消費者的購買意願；同時，消費者在筆電與家電類的採購上也更青睞具備高規格的產品，配備全面升級的HP ENVY、ASUS ZenBook筆記型電腦，以及高性價比的Dyson V10、米家手持無線吸塵器，皆在站上掀起熱賣風潮。

(時報資訊)