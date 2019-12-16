期交所與臺證交所旗下子公司臺灣指數公司(臺指公司)進行期、現貨跨市場指數合作，今日發布「臺灣股市期權策略系列指數」首波三檔即時指數，包含「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」（簡稱加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數）及「智慧投資多因子30市場中立指數」（簡稱智慧中立指數），以滿足市場多元需求，實踐金融創新。

臺灣股市期權策略系列指數分為三種類型，包括1.運用個別期貨、選擇權契約或其相互組合編製的期權型指數，例如「臺股期貨指數」；2.結合股價指數或類型的指數與期貨、選擇權契約組合作為指數成分，編製策略型指數，例如「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」；3.結合股價指數與期權指數編製組合型指數，例如「智慧中立指數」。該等指數係委託證交所計算。

若參考彭博社(Bloomberg)資訊，截至108年11月底，全球連結期權策略指數發行的ETP(包含ETF及ETN)檔數超過1,000檔，主要以歐美市場為大宗，約占9成以上，亞洲以韓國市場為主，占比約5%。整體期權策略ETF中，以掩護性買權策略ETF資產規模最大，達73億美元，約占90.5%，其次為市場中立策略ETF，達5.4億美元，約占6.7%。國際期權策略型指數應用廣泛多元，普受市場參與者運用發行指數金融商品。

(時報資訊)