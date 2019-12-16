鈊象(3293)第3季營收、獲利創下歷史新高，10月、11月營收分別站穩5億元之上，分創單月新高及次高表現，法人看好第4季單季營運仍將創高峰。展望2020年，網路行動遊戲展望依舊樂觀，法人看好全年獲利再創新高，EPS挑戰3到4個資本額。

鈊象第3季營收逼近15億元，稅後淨利5.9億元，年增196.9％，每股盈餘高達8.42元，營運再創新高。第4季雖然是產業淡季，但《明星三缺一》進行促銷活動，《金好運娛樂城》大規模的內容更新，推出「KOF97大蛇篇」，《金猴爺老虎機》在美國、新加坡、馬來西亞與菲律賓排名躍升，使得10月營收高達5.54億元，創下新高，其中，手遊營收貢獻接近4.5億元，11月達到5.48億元次高表現，但手遊貢獻進一步達到4.66億元。

獲利方面，10月受匯兌損失影響，稅前淨利2.1億元；11月無匯損因素，稅前淨利2.79億元，優於預期，法人估計第4季EPS將上看9元。

今年第4季表現淡季不淡，旗下五款手遊仍在走高階段，在豐富遊戲內容、導入分析系統，今年以來手遊每月營收較前月增加數千萬元，因此，法人看好2020年仍將持續樂觀。由於鈊象手遊營收占全球博弈手遊市場僅1％，成長空間仍大，2020年預期營運也呈現高度成長姿態。

(時報資訊)