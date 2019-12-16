近期我國資金回流相關議題熱絡，回流的資金也同步帶動金融投資討論的熱度，為我國境內基金的成長注入新的動能。近期，隨著我國境內基金資產規模已達3.86兆新台幣，追上境外基金資產規模(3.59兆新台幣)，究竟什麼樣的金融投資正在興起，投資人真正在意的焦點為何，已成為資產管理業者關注的重點。據資誠《資產財富管理革命》調查報告顯示，全球投資者最重視三個方向，包括政經環境、風險及報酬率、以及ESG。

整體而言，全球投資者最重視政經環境、風險及報酬率以及ESG。以1(低重視度)到10(高重視度)分衡量，該調查結果顯示，全球投資者對政經環境的重視度高達8.3分、風險及報酬率為8.2分，ESG為6.7分。其中，散戶投資者最關心政經環境，機構投資者則是最關注資產管理業者的營運效能，包括業者的系統流程、數據品質、報告管道及投資運作。

資產經理人於風險及報酬率以及ESG等面向的表現皆超出散戶及機構投資者的預期，且機構投資者對於與資產經理人間的互動關係相當滿意。以-9分(未達投資者期望)到9分(超越投資者期望)衡量，資產經理人於ESG的表現達2.2分、風險及報酬率為1.2分，互動關係則為0.4分。然而，散戶投資者於資訊取得上處於劣勢，因此需要較多的溝通以確認資產經理人充分知悉，並可帶領投資者度過未來市場動盪，而科技可以有效的解決部分問題。

至於台灣資產管理業者轉型也聚焦在兩大關鍵為，重新定義核心價值及判斷所需關鍵技術。資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師陳麗媛認為，考量全球受管理的資產高達100兆美元，資產經理人不能坐視不管全球投資者所關注的議題，且應積極成為解決方案的一環。資產管理業者應重新定義其企業意義及核心價值，並將其納入企業的投資策略和使命中。

另外，一個成功的資產管理業者須擁有良好的數據及人才策略，並且重視客戶體驗。隨著人工智慧(AI)和物聯網(IoT)等其他科技面的進步，科技巨擘(Big Tech)和金融科技(Fintech)業者更有可能與資產及財富管理業者合作。陳麗媛認為，透過策略性的聯盟或收購小型企業，資產管理業者可快速取得轉型所需之人才及技術。企業必須建立中央數據管理系統，以提升人才管理和技術。

要成為一個具永續性的資產管理業者，就必須顛覆傳統的思維方式，把數據轉換成商機。數位轉型將為產業界帶來新的力量，建議台灣的資產管理業者必須對未來樹立清晰的願景、激勵員工提升技能，將創新思維帶入企業核心，以成為下一個贏家。

(時報資訊)