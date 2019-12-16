台灣健康空氣行動聯盟記者會 12:002019/12/16 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣健康空氣行動聯盟記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣健康空氣行動聯盟今日在立法院舉行記者會，理事長葉光芃表示化石燃料造成的空汙和氣候變遷，是兒童健康首要威脅，根據多項研究成果，確據中火脫煤是捍衛台中兒童呼吸平權的最有效方法。 (中時 ) #健康 #聯盟 #記者會 #兒童 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航票務系統全停傳收攤 民航局下午記者會 12:392019/12/12 生活 獨》遠航停業 民航局內部簡訊曝光 13:072019/12/12 生活 遠航暫停售票傳將停業 民航局將召開記者會說明 13:502019/12/12 生活 遠航副總鞠躬道歉 銀行資金缺口3千萬 17:032019/12/12 生活 張綱維神隱 民航局記者會突傳遺書：遭詐騙願以死謝罪 17:102019/12/12 生活 太荒謬！執行廠商招募「鼓掌部隊」 台南文化局記者會緊急喊卡 17:372019/12/12 生活 遺書瘋傳後 遠航：張綱維周五早上11點出面 23:222019/12/12 生活 張綱維：3組投資人挹注10億 盼下午復飛 11:012019/12/13 生活 陸國務院：美方承諾取消部份關稅 中方暫不加徵 00:012019/12/14 兩岸 MLB》大聯盟主席震怒 揚言砍光小聯盟 10:202019/12/15 體育 生活熱門新聞 變天時間曝光 吳德榮：下波轉雨降溫提早了 - 生活 下次何時再冷？氣象專家給出驚人答案 - 生活 驚喜價！好市多「a牌外套」搶翻 網揭實穿問題 - 生活 變天了！氣象局曝北台灣這天最冷 - 生活 手麻、暈眩竟是中風前兆！台大醫：用喝的預防 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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