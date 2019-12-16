◎無薪假人數 連6期破2千人

無薪假人數連續6期突破2千人！據勞動部統計顯示，截至12月中為止，無薪假（協商減少工時）人數達2249人、與上期2259人相差無幾，但9月底以來無薪假人數皆超過2千人。

◎指票投小黨是浪費 新黨告內政部次長違反選罷法

內政部政務次長陳宗彥上周出席蔡英文桃園競選總部活動時，竟呼籲女性新住民投票給小黨是浪費選票，強調「看到民進黨蓋下去，蔡英文蓋下去」。新黨認為陳宗彥言行影響新黨選情，已違反行政中立、意圖使人不當選，今早到台北地檢署告發陳宗彥違反《選罷法》，並批評陳知法玩法犯法，獻媚民進黨、邀寵蔡英文，是台灣民主政治之恥。

◎波特王影片提「總統」遭解約 團隊損失破百萬

網紅波特王日前合體蔡英文總統拍片，不料昨波特王在網路上自爆，因為在片中提到「總統」兩個字，慘遭中國新媒體合作方解約。

◎吳德榮：下波鋒面周三傍晚抵台

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，最新模式模擬顯示，下波鋒面較原模擬約略提前半天，鋒面後冷空氣不強；18日傍晚鋒面前緣抵達，北台灣轉有短暫雨、氣溫降；19、20日鋒面及東北季風南下，北台灣有局部短暫雨、轉為「濕涼」的天氣，其他地區也略受影響。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)