高雄負債！柯P酸陳菊：別以為選舉造勢可不說清楚

總統蔡英文。(中時資料照)

內政部次長陳宗彥指政黨票投給小黨是浪費引發批評，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲16日表示，民進黨認為總統大選勝券在握，所以現在思考如何在國會單獨過半，他強調，過去1年來，民進黨除了網軍攻勢比較凌厲外，執政根本沒改變。

票投小黨是浪費的說法引起爭議，柯文哲今指出，民進黨自認總統大選勝券在握，下一個就是立法院席次的爭奪戰，也是一個選舉策略，他倒覺得也沒有奇怪，預期中的事情。

不過，柯文哲也說，他是一個講究證據的人，2008年到2016年國民黨全面執政，2016到2020年民進黨也是全面執政，在這2次的全面執政當中， 看到的是權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，台灣有沒有進步？沒有，這兩個黨有沒有進步？也沒有。

柯文哲認為，目前總統大選對民進黨比較有利，民進黨應該在思考的是如何在國會單獨過半， 但他也要提醒台灣人民，去年11月24日投票的時候，當時台灣最大黨是「討厭民進黨」。

他說，過去1年來，民進黨除了網軍有進步以外，執政有什麼改變嗎？不管是黨或政府有做什麼改變嗎？沒有，除了網軍攻勢比較凌厲以外，就這樣子，台灣人民總是用自己的智慧去思考，如果在總統大局確認的狀況下，我們希望的國會是什麼樣的國會。

(中時 )