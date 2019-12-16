16歲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）人紅是非多，日前她在推特貼出一張因為德國國營鐵路車廂客滿、只能坐在地板上的照片，竟遭德鐵回應明明有供她坐頭等車廂，影射她說謊，讓童貝里捲入另一場紛爭，值得注意的是，童貝里的貼文意外釣出大批憤怒的德國網友，他們紛紛留言德鐵服務差不意外。

16歲瑞典環保少女童貝里14日搭乘德國國鐵返家，她貼出一張因沒有位子、坐在車廂地板上的照片，引來德鐵回應明明有協助她坐頭等廂。

綜合德國之聲（Deutsche Welle）、英國《衛報》（The Guardian）報導，環保少女童貝里自8月離開瑞典，堅持拒搭飛機、改乘帆船鐵路等方式展開全球氣候保護倡議活動後，近期終於踏上返鄉之路，與家人共渡耶誕假期。她在14日搭上從德國法蘭克福前往漢堡的德國鐵路（Deutsche Bahn）ICE 74高鐵車次，途中在個人推特上貼出一張坐在車廂間地板的獨照，身旁圍繞3至4件大件行李，貼文寫道：「正在擁擠的火車上穿越德國，我終於要回家了！」

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

這則貼文隨後引來德鐵回應，留言開頭先是感謝童貝里選擇ICE 74車次，用搭乘鐵路的方式對抗氣候變遷，不過後半段話鋒一轉，指出「如果妳也有提到我們的員工如何友善地協助妳坐上頭等車廂，這樣會更好」，似乎暗示童貝里說謊。

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

不過童貝里稍後澄清，原本搭乘的火車後來取消了，所以她轉搭中轉火車，到哥廷根站（Göttingen）後才有位子坐，在那之前都是坐在地板上。她的推文暗示德鐵反應過度，自己並非要指責德鐵，強調沒說過坐在地板上是個問題，她甚至認為火車擁擠是件好事，代表需求量大。

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019

值得注意的是，童貝里的貼文也意外釣出大批不滿德鐵已久的德國民眾，許多德國網友在她的貼文下方留言，指出德鐵不意外，有網友說，「歡迎來到德國，這裡的大眾運輸系統一團糟」，有網友反諷向她道歉，稱「德國交通部長花了一大堆錢請來爛顧問，所以他們沒有錢打造不擁擠的火車」，還有網友挖苦童貝里恐怕得在德國鐵路上度過聖誕節，「因為德鐵不是嚴重遲到就是取消班次。」

I think she will have Christmas in one of the trains in Germany, the have massive delays, if they aren't completely cancelled...😂😂 — jjj120 (@JonasMl60550483) December 14, 2019

德國之聲指出，和德國人舉世聞名的守時與效率個性相反，德國鐵路公司長久以來有著遲到、取消班次、車廂過度擁擠的壞名聲。

(中時電子報)