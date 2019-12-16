16歲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）人紅是非多，日前她在推特貼出一張因為德國國營鐵路車廂客滿、只能坐在地板上的照片，竟遭德鐵回應明明有供她坐頭等車廂，影射她說謊，讓童貝里捲入另一場紛爭，值得注意的是，童貝里的貼文意外釣出大批憤怒的德國網友，他們紛紛留言德鐵服務差不意外。
綜合德國之聲（Deutsche Welle）、英國《衛報》（The Guardian）報導，環保少女童貝里自8月離開瑞典，堅持拒搭飛機、改乘帆船鐵路等方式展開全球氣候保護倡議活動後，近期終於踏上返鄉之路，與家人共渡耶誕假期。她在14日搭上從德國法蘭克福前往漢堡的德國鐵路（Deutsche Bahn）ICE 74高鐵車次，途中在個人推特上貼出一張坐在車廂間地板的獨照，身旁圍繞3至4件大件行李，貼文寫道：「正在擁擠的火車上穿越德國，我終於要回家了！」
這則貼文隨後引來德鐵回應，留言開頭先是感謝童貝里選擇ICE 74車次，用搭乘鐵路的方式對抗氣候變遷，不過後半段話鋒一轉，指出「如果妳也有提到我們的員工如何友善地協助妳坐上頭等車廂，這樣會更好」，似乎暗示童貝里說謊。
不過童貝里稍後澄清，原本搭乘的火車後來取消了，所以她轉搭中轉火車，到哥廷根站（Göttingen）後才有位子坐，在那之前都是坐在地板上。她的推文暗示德鐵反應過度，自己並非要指責德鐵，強調沒說過坐在地板上是個問題，她甚至認為火車擁擠是件好事，代表需求量大。
值得注意的是，童貝里的貼文也意外釣出大批不滿德鐵已久的德國民眾，許多德國網友在她的貼文下方留言，指出德鐵不意外，有網友說，「歡迎來到德國，這裡的大眾運輸系統一團糟」，有網友反諷向她道歉，稱「德國交通部長花了一大堆錢請來爛顧問，所以他們沒有錢打造不擁擠的火車」，還有網友挖苦童貝里恐怕得在德國鐵路上度過聖誕節，「因為德鐵不是嚴重遲到就是取消班次。」
德國之聲指出，和德國人舉世聞名的守時與效率個性相反，德國鐵路公司長久以來有著遲到、取消班次、車廂過度擁擠的壞名聲。
(中時電子報)
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