回顧蔡政府三年來國際旅客情況，行政院政務委員張景森今（16）日指出，陸客型態跟他國不同，使得東部、南部受到陸客禁令很大衝擊，三年來陸客共少149萬人次。其中，最痛苦的就是讓台灣觀光結構轉型，對單一市場的仰賴度大幅下降，使得觀光產業體質更健全，且今年來台旅客還有把握達到1,180萬以上，可望創歷年新高。

交通部觀光局於今（16）日舉辦「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」，總統蔡英文、行政院政務委員張景森、台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部部長林佳龍均出席，更有全國觀光產官學界300多位菁英共襄盛舉。

張景森致詞時回顧，過去三年觀光環境劇烈轉變，陸客減少149萬人次，減少幅度非常大！同時，「非陸客」的國際客則增加212萬人次。過去三年最痛苦的是讓台灣觀光結構轉型，對單一市場得仰賴度從44％降為26％，使產業體質更健全。

張景森分析，陸客型態跟他國不同，特別是在東部、南部受到很大衝擊，政府對此全力因應，推出擴大國旅方案。在結構轉型期過後，台灣不會受到單一市場操控影響，國際客人次已經連續五年站穩千萬，今年已有把握達到1,180萬以上。

站穩千萬觀光大國後，張景森指出，下一階段的觀光策略更重要，觀光產業是服務業，特別是「首都外的縣市」的經濟基礎，如中南部、東部等，而且觀光還能提供人民美好的幸福感。

張景森細數，過去三年來行政院的跨部會動員不遺餘力，觀光局在前方衝鋒，而開拓據點、開放便利簽證或免簽等則由移民署、外交部協助。此外，政院也鎖定功能性觀光項目發展，如國際醫療、會展產業、體育賽事、文化交流等，像是日、韓都推動高爾夫球觀光產業，值得台灣學習。

張景森也澄清，過去幾年政府開拓新的國際旅客市場，卻有人矮化為只有南向，其實像去年開放俄羅斯免簽，成績很好；另也開放俄羅斯、海參威的直航，也成功扭轉了對單一市場的依賴。

(工商 )