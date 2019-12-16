金融史上首位由金管會主委親自面試、又是第一位被宣布「緩議」的南山人壽代理董事長尹崇堯，其未獲准的真實原因16日揭曉，金管會主委顧立雄直言：「就是資歷太淺！」強調尹崇堯英國念書回國，就是進南山人壽當董事，沒有其他工作經驗。

顧立雄強調，未通過尹崇堯是原因是資歷太淺，不是年齡太輕，年齡不是問題，重點在有足夠的資歷。

南山人壽已選出金融資歷逾40年的陳棠出任代理董事長，顧立雄表示，仍未收到南山人壽的人事申請案，金管會會審慎審查，只要符合負責人資格條件的金融工作資歷就對了。

立委陳賴素美15日在財委會質詢顧立雄，為何用「緩議」，而不是「不准」，顧立雄回應，這只是中文上的差異，二個都是代表金管會「不同意」此人事案。

南山人壽董事長杜英宗在今年9月17日被金管會依境界系統疏失，停職二年，南山人壽在9月19日就推舉尹崇堯出任代理董事長，金管會經二次面試，最終在12月12日宣布緩議此人事案，南山人壽13日又推舉83歲左右的金融業老將陳棠代理董事長，陳賴素美亦詢問陳棠是否就符合金管會的要求？

顧立雄表示，壽險業是吸收保戶資金，因此金管會對每一家保險公司董事長、總經理都會審慎查核其資格及條件，這次審視尹崇堯達三個月左右，是除了查資格條件外，還有防制洗錢及海外的查核，另外就是討論面試的題目才會耗時較久。

顧立雄表示，尹崇堯就是保險業資歷太淺，即英國念書回來就進南山人壽，擔任董事就三年，沒有其他工作歷練，他強調重點不是年齡，而是歷練。也就是說陳棠的人事案，若沒有什麼消極資格疑義，要過關應沒有太大問題。

(工商 )